В Приморском районе женщина вколола пенсионерке опиоид и похитила полмиллиона рублей

Пожилая петербурженка не смогла сопротивляться из-за сильного действия вещества.

В среду 18 декабря, полицейские задержали женщину, накачавшую пенсионерку сильнодействующим препаратом и похитившую 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Сообщается, что два месяца назад в квартире пожилой женщины на Дибуновской улице оказалась гостья со злыми намерениями. Вколов бабушке сильнодействующий анальгетик трамадол, женщина обчистила квартиру на полмиллиона рублей и сбежала. Пенсионерка не смогла сопротивляться, поскольку опиоид сильно подействовал на ее организм. Врачи отметили, что пожилая женщина находилась в вегетативном состоянии.

В Петербурге женщина едва не лишилась рук, пока мыла станок по замесу творожной массы.

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