В Петербурге женщина включила станок по замесу творожной массы с человеком внутри

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 18 декабря, в полицию Невского района поступила телефонограмма из больницы. Медики рассказали о госпитализации 29-летней женщины, которая оказалась внутри включенного станка по замесу творожной массы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, две гражданки убирали рабочее место. 31-летняя женщина, протирая панель управления, случайно включила аппарат как раз в тот момент, когда пострадавшая мыла его изнутри. Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. В отношении подозреваемой составлен административный протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране".

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Фото: Piter.TV