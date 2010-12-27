  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге женщина включила станок по замесу творожной массы с человеком внутри
Сегодня, 10:41
233
Alena_Zinovieva

В Петербурге женщина включила станок по замесу творожной массы с человеком внутри

0 0

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 18 декабря, в полицию Невского района поступила телефонограмма из больницы. Медики рассказали о госпитализации 29-летней женщины, которая оказалась внутри включенного станка по замесу творожной массы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, две гражданки убирали рабочее место. 31-летняя женщина, протирая панель управления, случайно включила аппарат как раз в тот момент, когда пострадавшая мыла его изнутри. Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. В отношении подозреваемой составлен административный протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране".

Ранее мы писали, что бездомный рецидивист напал с ножом на жительницу Колпино.

Фото: Piter.TV

Теги: мвд, несчастный случай, тяжелое состояние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии