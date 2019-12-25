В Петергофе застенчивый мужчина с пистолетом попытался ограбить банк

В четверг, 23 декабря, неизвестный, вооружившись пистолетом, ворвался в отделение одного из петербургских банков. Об этом стало известно Piter.TV.
Мужчина, угрожая менеджеру банка пистолетом, потребовал отдать все деньги из кассы. Однако когда услышал отказ, испугался и убежал.
Горе-грабителя задержали "по горячим следам". Им оказался 26-летний безработный мужчина. У него изъяли пневматический пистолет "Вальтер".
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что сбежавшую из больницы после суда наркосбытчицу задержали в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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