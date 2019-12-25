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В Петергофе застенчивый мужчина с пистолетом попытался ограбить банк
Сегодня, 9:49
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петергофе застенчивый мужчина с пистолетом попытался ограбить банк

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Когда грабитель услышал отказ, он испугался и убежал.

В четверг, 23 декабря, неизвестный, вооружившись пистолетом, ворвался в отделение одного из петербургских банков. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина, угрожая менеджеру банка пистолетом, потребовал отдать все деньги из кассы. Однако когда услышал отказ, испугался и убежал.

Горе-грабителя задержали "по горячим следам". Им оказался 26-летний безработный мужчина. У него изъяли пневматический пистолет "Вальтер".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что сбежавшую из больницы после суда наркосбытчицу задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: ограбление банка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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