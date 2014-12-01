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В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка в Феодосии
Сегодня, 10:57
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В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка в Феодосии

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Украденные из банка деньги потрачены на погашение многочисленных кредитов.

Расследуя дело об ограблении банка в поселке Орджоникидзе, Феодосия, сотрудники шли по следам подозреваемого в преступлении и задержали его только в Петербурге. В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе розыскных мероприятий полицейские также изъяли муляж боевого пистолета. 

Преступник угрожал пистолетом сотрудникам банка, затем закрыл дверь изнутри и забрал из кассы 484 тысяч рублей, 2 тысячи долларов и 725 евро. Местная жительница пыталась дать злоумышленнику отпор, но тот повалил ее на пол и скрылся. По предварительной информации, все деньги пошли в счет погашения многочисленных кредитов подозреваемого. Помимо этого, ранее он уже был судим. Мужчина признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.tv

Теги: задержание подозреваемого, ограбление банка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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бирюкова оксана
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