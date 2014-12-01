В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка в Феодосии

Украденные из банка деньги потрачены на погашение многочисленных кредитов.

Расследуя дело об ограблении банка в поселке Орджоникидзе, Феодосия, сотрудники шли по следам подозреваемого в преступлении и задержали его только в Петербурге. В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе розыскных мероприятий полицейские также изъяли муляж боевого пистолета.

Преступник угрожал пистолетом сотрудникам банка, затем закрыл дверь изнутри и забрал из кассы 484 тысяч рублей, 2 тысячи долларов и 725 евро. Местная жительница пыталась дать злоумышленнику отпор, но тот повалил ее на пол и скрылся. По предварительной информации, все деньги пошли в счет погашения многочисленных кредитов подозреваемого. Помимо этого, ранее он уже был судим. Мужчина признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы писали, что в Колпино ищут родителей забытой в детсаду девочки.

Фото: Piter.tv