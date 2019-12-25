В Колпино ищут родителей забытой в детсаду девочки

Девочку отвезли в детскую городскую больницу № 22 и оформили ее как ребенка, который остался без попечения родителей.

Накануне около 19:30, 2 сентября, в полицию Колпинского района обратилась воспитательница детского сада поселка Понтонный. Женщина рассказала, что в группе до сих пор сидит трехлетняя девочка – родители не пришли за ней и не отвечают на телефонные звонки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенка забрали в детскую городскую больницу № 22 и оформили по правилам в случае, если малыш остался без попечения родителей. На момент публикации статьи никаких новых сведений о родителях еще не поступало.

Отмечается, что семья полная и не состоит в органах ПНД на учете. Однако мать не судима, но летом прошлого года привлекалась за мелкое хулиганство. Отец имеет приводы за кражу и угрозу убийством, а также многочисленные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее мы писали, что задержан подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки в Красном селе.

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