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В Колпино ищут родителей забытой в детсаду девочки
Сегодня, 10:43
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В Колпино ищут родителей забытой в детсаду девочки

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Девочку отвезли в детскую городскую больницу № 22 и оформили ее как ребенка, который остался без попечения родителей.

Накануне около 19:30, 2 сентября, в полицию Колпинского района обратилась воспитательница детского сада поселка Понтонный. Женщина рассказала, что в группе до сих пор сидит трехлетняя девочка – родители не пришли за ней и не отвечают на телефонные звонки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенка забрали в детскую городскую больницу № 22 и оформили по правилам в случае, если малыш остался без  попечения родителей. На момент публикации статьи никаких новых сведений о родителях еще не поступало. 

Отмечается, что семья полная и не состоит в органах ПНД на учете. Однако мать не судима, но летом прошлого года привлекалась за мелкое хулиганство. Отец имеет приводы за кражу и угрозу убийством, а также многочисленные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее мы писали, что задержан подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки в Красном селе.

Фото: Pexels

Теги: детский сад, колпино, понтонный, пропали родители
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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бирюкова оксана
Сегодня 11:14

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Плюс
0
Минус
бирюкова оксана
Сегодня 11:14

Любишь СЕKС?!
Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky
 

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