Задержан подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки в Красном селе

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали 50-летнего уроженца Ставропольского края, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки в Красном селе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Информация о случившемся поступила в полицию 10 ноября прошлого года. Стражам порядка сообщили, что в период со 2 октября по 10 ноября 2019 года неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки 2011 года рождения. Мужчина изнасиловал ребенка на улице Красногородская в Красном селе.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Задержанного поместили в изолятор. Расследование продолжается.

Ранее петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании дочери в 2015 году.

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