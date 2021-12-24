Сбежавшую из больницы после суда наркосбытчицу задержали в Петербурге

Утром 24 декабря в Выборгском районе Петербурга задержали 29-летнюю девушку, которая сбежала из больницы после суда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Злоумышленница попалась в руки полицейских 5 декабря в деревне Тавры Всеволожского района Ленобласти. Ее подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. По месту жительства подозреваемой изъяли более 1400 г наркотического вещества мефедрон. Было возбуждено уголовное дело.
23 декабря суд избрал меру пресечения девушке в виде заключения под стражу. В связи с этим ее отправили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Оттуда она сбежала.
Около 5 часов утра 24 декабря злоумышленницу задержали в одном из домов на улице Художников.
Ранее мы писали, что подозреваемая в сбыте наркотиков сбежала из под конвоя полиции во Всеволожске.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все