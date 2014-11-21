Подозреваемая в сбыте наркотиков сбежала из под конвоя полиции во Всеволожске

Находясь под конвоем, девушка отпросилась в уборную и сбежала.

Стало известно, что петербургская полиция разыскивает 29-летнюю Кристину Бутузову, которая 23 декабря, в четверг, сбежала из-под конвоя из Всеволожской клинической межрайонной больницы. Девушку обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В начале декабря обвиняемая была задержана в деревне Тавры. Полиция изъяла у нее 1400 граммов наркотического вещества. Суд избрал меру пресечения в виде ареста и для этого отправил девушку на медицинское обследование.

Находясь под конвоем, девушка отпросилась в уборную и сбежала. По факту побега руководство ГУ МВД назначило служебную проверку.

Фото: Piter.tv