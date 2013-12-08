Зарплату работникам петербургского транспорта подняли на 8%

Всего в "Пассажиравтотрансе", "Горэлектротрансе" и "Петербургском метрополитене" трудятся около 40 тыс. человек.

В Северной столице выросли зарплаты работников наземного транспорта и метро. Оклад производственного персонала "Пассажиравтотранса", "Горэлектротранса" и "Петербургского метрополитена" возрос на 8,22%. Об этом сообщила пресс-служба комтранса города.

Таким образом, зарплаты водителей трамваев и троллейбусов после увеличения находится в пределах от 59 тыс. до 110 тыс. рублей, водителей автобусов – от 70 тыс. до 110 тыс.,кондукторов – от 35 тыс., машинистов метро – от 100 тыс., работников диспетчерского состава – от 48 тыс.

Кроме того, транспортные работники получают полный социальный пакет: в который входят оплачиваемые отпуск и больничный, медицинское обслуживание, льготный отдых для детей, гибкий график и карьерный рост. В общей сложности на городские транспортные организации работают примерно 40 тыс. человек.

По словам председателя комтранса Петербурга Валентина Енокаева, рост зарплат в сфере поспособствует обеспечению достойного уровня жизни действующим специалистам и привлечению молодых кадров.

Ранее мы сообщили о том, что Комтранс Петербурга попросил ввести платную парковку на узких улицах.

Фото: Piter.TV