Комтранс Петербурга попросил ввести платную парковку на узких улицах

Соответствующие зоны ведомство намерено ввести даже в случае, если ширина улицы не превышает 11 м.

Представители Комтранса Петербурга намерены согласовать с ГИБДД нанесение разметки для обозначения платной парковки на узких улицах города. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Ваньчков.

Так, платную парковку хотят ввести по обоим сторонам улиц даже в том случае, если их ширина не достигает 11 м, то есть, ей не хватает 1,5 м до установленных параметров.

Отметим, что платная парковка действует с 1 ноября в Адмиралтейском районе.

Ранее мы сообщили о том, что в марте могут запустить поминутную оплату парковки в Петербурге.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга