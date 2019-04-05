В марте могут запустить поминутную оплату парковки в Петербурге

Парковка может появиться в марте 2023 года.

Стало известно, что Смольный работает над введением поминутной тарификации в зоне платной парковки. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Парковка может появиться в марте 2023 года. По словам Ваньчкова, речь идет о включении поминутной тарификации со второго часа парковки.

Ранее рабочую группу по вопросам платных парковок создали в Петербурге. По словам Цивилева, жители недовольны платными парковками: из-за засилья машин во дворах "мамы с колясками не могут пройти", поэтому решили создать рабочую группу.

Фото: Piter.tv

