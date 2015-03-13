За четыре месяца в бюджет Петербурга поступило почти 440 млрд рублей

Собственные доходы города выросли на 73%.

За четыре месяца с начала года в бюджет Петербурга поступило 438 млрд рублей. Это на 168% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передают в пресс-службе Смольного.

Собственные доходы города выросли на 73%. Так, на 1 апреля бюджет по доходам был исполнен почти на 50%. Градоначальник Петербурга заявил, что это свидетельствует о своевременности и правильности принимаемых на протяжении последних лет мер поддержки городской экономики.

Ранее мы писали, что почти миллиард заработали в Ленобласти на аренде лесов с начала 2022 года. Ленобласть занимает лидирующие позиции в СЗФО по поступлению средств от платы за использование лесов в федеральный бюджет.

Фото: Piter.tv

