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Почти миллиард заработали в Ленобласти на аренде лесов с начала 2022 года
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Почти миллиард заработали в Ленобласти на аренде лесов с начала 2022 года

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Ленобласть занимает лидирующие позиции в СЗФО по поступлению средств от платы за использование лесов в федеральный бюджет.

Около миллиарда рублей за использование лесов поступило в бюджетную систему всех уровней в Ленинградской области за четыре месяца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ленобласть занимает лидирующие позиции в СЗФО по поступлению средств от платы за использование лесов в федеральный бюджет. Этому способствует, в частности, и работа с недоимщиками.

В апреле задолженность арендаторов леса по платежам в бюджет сократилась более чем на 15%.

Ранее в Киришском районе учёные обнаружили крупнейшее в Ленобласти поселение цапель.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: леса
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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