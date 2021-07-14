Почти миллиард заработали в Ленобласти на аренде лесов с начала 2022 года

Ленобласть занимает лидирующие позиции в СЗФО по поступлению средств от платы за использование лесов в федеральный бюджет.

Около миллиарда рублей за использование лесов поступило в бюджетную систему всех уровней в Ленинградской области за четыре месяца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ленобласть занимает лидирующие позиции в СЗФО по поступлению средств от платы за использование лесов в федеральный бюджет. Этому способствует, в частности, и работа с недоимщиками.

В апреле задолженность арендаторов леса по платежам в бюджет сократилась более чем на 15%.

Ранее в Киришском районе учёные обнаружили крупнейшее в Ленобласти поселение цапель.

Фото: правительство Ленобласти