В Киришском районе учёные обнаружили крупнейшее в Ленобласти поселение цапель – 73 гнезда. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Отмечается, что в одной колонии выводят своё потомство и серые цапли, и большие белые цапли, которые встречаются в Ленобласти значительно реже.
Цапельник расположен вблизи водоема. Цапли – хищники и питаются рыбой, лягушками и змеями.
На прошлой неделе в НИИ им. Джанелидзе госпитализировали двоих людей с укусами гадюк.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко (предоставлено биологом Павлом Глазковым)
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