Всего на одном месте обнаружено 73 гнезда.

В Киришском районе учёные обнаружили крупнейшее в Ленобласти поселение цапель – 73 гнезда. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Отмечается, что в одной колонии выводят своё потомство и серые цапли, и большие белые цапли, которые встречаются в Ленобласти значительно реже.

Цапельник расположен вблизи водоема. Цапли – хищники и питаются рыбой, лягушками и змеями.

На прошлой неделе в НИИ им. Джанелидзе госпитализировали двоих людей с укусами гадюк.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко (предоставлено биологом Павлом Глазковым)