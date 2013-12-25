В НИИ им. Джанелидзе госпитализировали двоих людей с укусами гадюк

Известно, что молодая девушка случайно наступила на гадюку в лесу, а та отомстила ей.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области жертвой гадюки стал мужчина. Пострадала от укуса ядовитой змеи жительница Новгородской области. Пациентов доставили в НИИ им. Джанелидзе. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".

Больных привезли в стационар накануне, 12 мая. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Известно, что молодая девушка случайно наступила на гадюку в лесу, а та отомстила ей.

Ранее на Piter.tv: петербуржцев предупредили о гадюках в заказнике "Сестрорецкое болото".

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков