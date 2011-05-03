Сотрудники ГАТИ Петербурга выдали ордеры на проведение порядка 40 тыс. работ за пять лет

Из них более семи тыс. были связаны с созданием новых общественных пространств и благоустройством уже существующих.

За последние пять лет сотрудниками Государственной административно-технической инспекции ( ГАТИ) в Петербурге было выдано около 40 тыс. ордеров на проведение различных работ, информирует пресс-служба ведомства.

Для проведения любых работ в городе необходимо получить соответствующее разрешение. За последние пять лет ГАТИ выдал 37873 ордера. Из них более семи тыс. были связаны с созданием новых общественных пространств и благоустройством уже существующих.

1657 ордеров были выданы на ремонт дорог, 14255 - на работы с инженерными сетями, 4034 - на обеспечение работ по реставрации зданий и сохранению памятников культуры, а также около 8500 ордеров были связаны с проведением различных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что за последние пять лет в Петербурге высадили более 53 тыс. деревьев.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)