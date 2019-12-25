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За пять лет в Ленобласти расселят 1076 аварийных домов
Сегодня, 19:13
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lizapoluda

За пять лет в Ленобласти расселят 1076 аварийных домов

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На работы по возведению нового жилья выделено 12,5 миллиардов рублей.

К 2025 году власти Ленинградской области планируют провести расселение 1076 домов, которые находятся в аварийном состоянии. Об этом пресс-служба администрации региона.

Общая сумма, выделенная на строительство, составляет 12,5 миллиардов рублей.

Отметим, что в аварийных домах на территории Ленинградской области сейчас проживают более 16 тысяч человек. Новые дома для них уже готовятся: так, к финальному этапу близится строительства четырехэтажного дома на 55 квартир в деревне Ополье.

Кроме того, гражданам предоставят жилье в поселке Дружная Горка – там строят пятиэтажный дом на 80 квартир. Специалисты занимаются монтажом панелей перекрытий цокольного этажа.

Также новое жилье взамен аварийного строится в Гатчине, Волосово и поселке Ефимовский и Подпорожья.

Ранее мы рассказали о том, что в Свирице за день отремонтировали 2 моста.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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