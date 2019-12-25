В Свирице за день отремонтировали 2 моста

Работы оценил глава районной администрации Алексей Брицун.

Рабочим удалось отремонтировать 2 моста за день в поселке Свирица Волховского района. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Брицун в своем Instagram-аккаунте сразу после рабочей поездки в населенный пункт.

Проехал в Свирицу, посмотрел на свежие мосты. Уложились! Ремонт осуществлен. Завершаюшие, уже мелкие работы, произведут завтра. И теперь подрядчик сможет приступить к ремонту дорог в деревне Загубье. рассказал руководитель

Ожидается, что мероприятия в Загубье завершатся до 30 сентября. Алексей Брицун выразил благодарность представителям комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области и подрядчика, проводившего работы на мостах.

Ранее мы рассказали о том, что на поселковых дорогах в Ленобласти будут проводить фотофиксацию.

Фото: Instagram / britsunalexey