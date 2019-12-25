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В Свирице за день отремонтировали 2 моста
Сегодня, 16:40
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lizapoluda

В Свирице за день отремонтировали 2 моста

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Работы оценил глава районной администрации Алексей Брицун.

Рабочим удалось отремонтировать 2 моста за день в поселке Свирица Волховского района. Об этом сообщил  глава местной администрации Алексей Брицун в своем Instagram-аккаунте сразу после рабочей поездки в населенный пункт.

Проехал в Свирицу, посмотрел на свежие мосты. Уложились! Ремонт осуществлен. Завершаюшие, уже мелкие работы, произведут завтра. И теперь подрядчик сможет приступить к ремонту дорог в деревне Загубье.

рассказал руководитель

Ожидается, что мероприятия в Загубье завершатся до 30 сентября. Алексей Брицун выразил благодарность представителям комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области  и подрядчика, проводившего работы на мостах.

Ранее мы рассказали о том, что на поселковых дорогах в Ленобласти будут проводить фотофиксацию.

Фото:  Instagram / britsunalexey

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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