Петербург стал светлее на 20% за последние пять лет

Северная столица активно внедряет новые элементы светового оформления, создавая более уютную и разнообразную атмосферу.

За последние пять лет Петербург стал значительно светлее, улучшив уровень освещенности на 20%. Это стало возможным благодаря реализации масштабной программы модернизации наружного освещения. Об этом сообщил губернатор города в своем ежегодном отчете за 2023 год, представленном в БКЗ "Октябрьский".

Губернатор подчеркнул, что были установлены более мощные, но при этом энергоэффективные фонари. Он также отметил важность перехода на лампы "теплого" спектра по рекомендациям медицинских специалистов для улучшения здоровья жителей северного города.

Северная столица активно внедряет новые элементы светового оформления, создавая более уютную и разнообразную атмосферу. Так, в городе появились светящиеся скамейки, арт-объекты, художественные световые проекции на фасадах зданий во время праздников. Более двухсот памятников и скульптур обрели новый вид благодаря световым решениям. Художественная подсветка также была установлена на мостах, включая Троицкий, Биржевой и мост Бетанкура.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург с 15 мая переходит на периодическое протапливание.

Фото: комитет по энергетике