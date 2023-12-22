Петербург с 15 мая переходит на периодическое протапливание

Периодическое протапливание начнётся 15 мая с 12:00.

Санкт-Петербург с завтрашнего дня переходит на периодическое протапливание, рассказали в Комитете по энергетике.

Город приступает к завершению отопительного сезона 2023-2024 годов в связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

Периодическое протапливание начнётся 15 мая с 12:00. Теплоснабжающим организациям поручено прекратить регулярное отопление и приступить к периодическому протапливанию зданий. Техническая возможность для подачи теплоносителя на социальные объекты сохраняется.

Решение о полном завершении отопительного сезона будет принято в ближайшее время с учетом прогноза погоды, свидетельствующем о планомерном потеплении. Как ранее сообщил синоптик Колесов, уже с 14 мая в Петербурге и Ленобласти в дневные часы ожидается +15…+20 градусов, к выходным дням может стать еще теплее, за +20 градусов.

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Фото: pxhere