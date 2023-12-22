Сегодня в связи с облачностью и началом потепления температура воздуха в Санкт-Петербурге ожидается до +13 градусов.

Закончился холодный период в нашем регионе и впереди нас ждёт только теплая погода, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня ночью последние отрицательные температуры до -2…-4 градусов были на востоке Ленинградской области. Сейчас с запада проходит теплый атмосферный фронт и за ним к нам продолжит поступать тепло. В предстоящую неделю нас ждет очень хорошая погода со слабым ветром. Александр Колесов, синоптик

График: Александр Колесов

Сегодня в связи с облачностью и началом потепления температура воздуха в Санкт-Петербурге ожидается до +13 градусов. Осадков будет немного и преимущественно они пройдут по Ленобласти.

Уже с завтрашнего дня в Петербурге и Ленобласти в дневные часы ожидается +15…+20 градусов, к выходным дням может стать еще теплее, за +20 градусов.

Фото: Piter.tv