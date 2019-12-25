За прошлую неделю в Петербурге вывезли 26 тыс. кубометров снега

Сегодня на уборку вышли 855 единиц техники.

С 25 по 31 января с петербургских улиц вывезли почти 26 тыс. кубометров снега. Пресс-служба комитета по благоустройству подвела итоги уборки на прошлой неделе.

В среднем на улицы выходило 760 единиц техники и 1200 работников ручного труда. Для борьбы с гололедом использовали 14,7 тыс. тонн песко-соляной смеси.

За прошлую ночь в Петербурге выпало более 7 см снега. Утром в понедельник улицы убирают 855 уборочных машин и более 1200 работников ручного труда. Еще 111 единиц техники и 564 специалиста чистят аллеи, бульвары и дорожки в парках и скверах.

В течение дня будет идти небольшой снег, на дорогах возможна гололедица.

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Фото: Piter.TV