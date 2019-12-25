За прошлую неделю мая количество заболевших COVID-19 пошло на спад. Инфографика Piter.TV

О снижении уровня заболеваемости официально пока не объявляли, однако о некоторой положительной динамике можно судить по графику Piter.TV.

С 19 по 25 мая заболеваемость COVID-19 начала снижаться. Piter.TV подводит итоги прошлой недели по ситуации с коронавирусом в городе.

Общее количество заболевших за 7 дней составило 2 826 человек. Ранее, с 11 по 17 мая, было зафиксировано 3176 случаев заболеваемости. Тогда же был побит "рекорд" по приросту заболевших в день — 541 человек. На прошлой неделе максимальный показатель за сутки составил 455 человек, это было 20 мая. После среды количество диагностированных случаев стало уменьшаться, и к концу недели достигло 374.

Однако официальных заявлений о выходе на плато или снижении роста заболеваемости пока не было. Наоборот, 22 мая губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Северной столице пока не наблюдается. Для снятия ограничений в больницах должно быть свободно не менее 50%. К концу недели свободны мест было 25%.

Стабильной положительной динамики нет пока и по количеству выздоровевших. Если с 19 по 24 мая их число росло, то в воскресенье, 25 мая, вновь упало. В этот день вирусную инфекцию удалось побороть 139 людям. В субботу их было 328.

Таким образом, на прошлой неделе стало известно о 2 826 случаях заболевания и 1408 случаях выздоровления.

Параллельно с ростом выздоровевших стала расти и статистика по летальным случаям. Накануне за один день были подтверждены сразу 20 смертей от COVID-19. В комитете по здравоохранению объяснили этом тем, что Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 увеличила интенсивность своей работы.

Всего в Петербурге на данный момент зарегистрировано 13 713 случаев заболевания, 3590 человек выздоровели, 138 умерли.

По словам эксперта, при оптимистичном прогнозе снять ограничения из-за коронавируса в Петербурге могут только в июле-августе. О том, что поправки в распределение бюджета города вносятся с учетом ограничительных мер до конца июня нам также сообщила депутат ЗакСа Ирина Иванова.

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Фото: комитет по здравоохранению СПб