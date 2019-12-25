Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге до 31 мая

Всего в Петербурге коронавирусом заболели 12 592 человека.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные ограничения продолжат действовать по 31 мая. Такое заявление глава города сделал на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой инфекции.

Всего в Петербурге коронавирусом заболели 12 592 человека, из них выздоровели 2 859 человек, умерли 107.

Как рассказал глава города, чтобы начать снимать ограничения в Петербурге, в больницах должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. Сейчас на деле свободны только 11% коек. С марта общее количество коек увеличено в восемь раз, сейчас создано 9028 коек.

С 1 марта на COVID-19 обследовано 524 834 человек. Охват тестированием в Петербурге в четыре раза больше норматива.

МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая.

Фото: Piter.TV