МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая

Посещать Центры можно только при отсутствии повышенной температуры тела.

С 25 мая в Петербурге начнут работать многофункциональные центры. Соответствующие изменения внес в постановление правительства от 13.03.2020 №121 Александр Беглов.

Однако для предоставления услуг посетители должны соблюдать определенные условия. Граждане будут обслуживаться по предварительной записи с увеличенным интервалом, между работником и заявителем будет установлен защитный экран. Кроме того, они должны использовать средства индивидуальной защиты. Посетители обязаны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Температура тела не должна быть повышена.

Ранее об открытии МФЦ Смольный просили петербуржцы.

Фото: Елена Савельева / VK