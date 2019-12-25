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Смольный снова попросили вернуть петербуржцам МФЦ
Сегодня, 12:24
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IRINA_CHALKINA

Смольный снова попросили вернуть петербуржцам МФЦ

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По мнению чиновников, вернуть МФЦ к работе можно было бы в связи с поэтапным снятием ограничений.

В среду, 20 мая, стало известно о том, что Смольный снова попросили вернуть петербуржцам МФЦ. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в петербургском парламенте Павел Иткин.

С такой просьбой Иткин обратился к вице-губернатору города Евгению Елину.

 У многих под угрозой серьёзные сделки с недвижимостью, иногда речь идёт о единственном жилье.

заявил Иткин

 Депутат отметил, что вернуть МФЦ к работе можно из-за поэтапного снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. 

Напомним, что ранее Беглов заявил, что открывать в Петербурге МФЦ раньше времени не стоит. Градоначальник опасается увеличения заражений. Смольный отметил, что многофункциональные центры будут закрыты в Петербурге до 31 мая.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам объяснили, как получить выплаты на детей до 16 лет.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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