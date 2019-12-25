Петербуржцам объяснили, как получить выплаты на детей до 16 лет

Единовременная выплата детям от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка, который родился в период с 11 мая 2004 года до 30 июня 2017.

В начале мая в своем обращении президент России Владимир Путин объявил о новых денежных выплатах для семей с детьми, которые должны помочь гражданам в решении материальных трудностей, которые возникли во время режима самоизоляции. В Смольном петербуржцам рассказали, как получить эти выплаты.

Единовременная выплата детям от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка, который родился в период с 11 мая 2004 года до 30 июня 2017. Выплаты начнутся с 1 июня, но документы принимаются уже сейчас, заявления принимаются до 1 октября.

Выплата в пять тысяч рублей на детей, не достигших трех лет до 30 июня включительно (родившихся с после 1 апреля 2017 года), предназначена гражданам России, проживающим на территории страны. Поддержка назначается с апреля по июнь 2020 года. Если подать заявление после 30 июня, то всю сумму выплатят единовременно за весь период. Право на выплату не зависит от доходов семьи.

В обоих случаях семьям с двумя и более детьми выплата полагается на каждого ребенка указанного возраста (на всех детей подается одно заявление, сделать это может любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении, или опекун). За выплатой нужно обращаться непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда (прием ведется по предварительной записи) или в МФЦ после организации предоставления услуги. Или подать заявление через Госуслуги.

Ранее Piter.TV подробно рассказывал, как подать заявление на выплату 10 тысяч рублей детям от 3 до 16 лет.

Фото: Piter.TV