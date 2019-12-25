За прошлую неделю в Петербурге COVID-19 заболело рекордное количество человек. Инфографика Piter.TV

Piter.TV показал, как менялось количество заболевших на прошлой неделе. О стабильности говорить пока не приходится.

Прошлая неделя в Петербурге, с 11 по 17 мая, стала "рекордной" по числу заболевших коронавирусом. Прирост заболевших за 7 дней составил 3176 человек, при этом ежедневные показатели отличаются друг от друга.

Так, например, 15 мая было зафиксирован 541 случай заболевания новым коронавирусом. Этот показатель за сутки стал максимальным для Северной столицы за все время пандемии. После этого количество новых больных вирусной инфекцией начало снижаться. На данный момент график можно назвать "волнообразным".

Если в начале мая 425 заболевших считалось значительным показателем, но теперь последние 6 дней в Петербурге регулярно регистрируют более 400-х случаев.

Всего на данный момент диагноз COVID-19 был поставлен 10877 людям. Выздоровело 2209 человек, 90 умерло.

Напомним, все ограничительные меры в городе действуют до 31 мая, в том числе обязательным масочно-перчаточный режим. По словам руководителя рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции Евгений Шляхто, ношение масок должно стать нормой.

Фото: Евгений Рыбкин / Piter.TV