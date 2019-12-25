  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В начале мая в Петербурге замедлился прирост заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:24
239
nadezhda_sib

В начале мая в Петербурге замедлился прирост заболевания коронавирусом

0 0

Удалось ли достичь пика в Петербурге по заболеванию коронавирусом, и с какой скоростью растет количество пациентов с COVID — в новой инфографике Piter.TV

В начале мая 2020 ситуация с коронавирусом в Петербурге стала более стабильной по сравнению с прошлым месяцем. Piter.TV показал на инфографике, как менялось количество заболевших за прошедшие 11 дней мая.

Всего в последний месяц весны COVID-19 диагностировали у 3649 человек. Средний показатель составляет 331 человек в день. Несмотря на то, что число заболевших практически регулярно составляет более 300 человек, а иногда и 400, ситуация стала более стабильной. Официальных заявлений о том, что Петербург вышел на плато, пока не было. Наиболее пиковые значения пришлись на 8-10 мая. 

Отметим, что на данный момент максимальное количество заболевших было зафиксировано 9 мая — 425 человек. До этого такой числовой показатель, 424 человека, был 17 апреля. 

От инфекции в Северной столице вылечились 1681 человек. 

Ранее Piter.TV показал, какой была заболеваемость в апреле. 

Фото: Piter.TV 

Теги: заболеваемость, коронавирус, коронавирус в спб
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии