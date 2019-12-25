Коронавирус в Петербурге, итоги апреля: инфографика Piter.TV

Заболевшие коронавирусом в Петербурге: как менялась статистика в апреле 2020 года. Можно ли говорить о "плато", и есть ли повод расслабляться накануне майских праздников?

Канал Piter.TV собрал в одной таблице информацию о выявленных случаях заражений коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге посуточно за весь апрель 2020 года. Из этой графики видно, что пока рано говорить о "выходе на плато": с 20 по 30 апреля отмечается заметный прирост числа заболевших. Особенно четко эта динамика прослеживается в период с 26 по 30 апреля. Если 26 апреля в городе зарегистрировали 150 новых заболевших, то 30 апреля коронавирус диагностировали еще у 336 человек. Увы, эта кривая продолжает расти вверх: 1 мая выявили еще 349 случаев заражения коронавирусом.

Визуально месячный график заражений достаточно четко делится по декадам. С 1 по 10 апреля число заболевших ежесуточно определялось десятками, с 11 по 20 – приблизилось и перевалило за отметку "сто случаев в сутки", а 17-го апреля неожиданно подскочило до 424, а в последнюю декаду апреля лишь трижды (20,21 и 26 апреля) опускалось ниже 150 случаев в сутки. Пиковые точки графика – 17, 22, 29 и 30 апреля – 424, 294, 290 и 336 случаев соответственно.

Важно заметить, что при этом ситуация развивается волнообразно: за каждым периодом прироста следуют незначительные спады или "сглаживания пиков". Это намного лучше, чем в тех случаях, когда негативная статистика прирастает "лавинообразно". Отсутствуют и так называемые "скачки графика", когда последующие сутки кратно превышают по заболеваемости показатели предыдущего дня.

Ряд экспертов связывают такую динамику выявления новых больных с повышением качества тестов, а также с увеличением объемов ежесуточного тестирования. В частности, об этом заявил глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Петербурге Евгений Шляхто.

Пика эпидемия в городе не достигла. Но ситуация развивается без лавинообразного увеличения новых случаев. Рост числа выявленных случаев заражения связан с увеличением тестирования. Но больше половины из них не нуждаются в госпитализации. приводит слова эксперта "Фонтанка"

Однако точных данных об объемах ежесуточного тестирования в Петербурге на информационных порталах Смольного нет. Более того, в середине месяца в СМИ появлялись сообщения о снижении средних объемов тестирования с 10 000 тестов в сутки до 5 000.

Факт остается фактом – коронавирусная эпидемия в Северной столице набирает обороты, говорить о замедлении темпов заболеваемости рано. Канал Piter.TV будет еженедельно изучать аналогичную статистику и предоставлять результаты исследований в виде инфографики.

Фото: Piter.TV