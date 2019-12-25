Эксперт: в Петербурге могут полностью отменить ограничения из-за коронавируса к осени

При оптимистичном прогнозе город вернется к привычному ритму в июле-августе.

Судя по эпидемиологической ситуации в городе, эксперты предполагают, что что город сможет завершить полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе этого года. Об этом сообщил ТАСС.

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции в России Алексей Боровков отметил, что к осени эпидемия должна затухнуть.

Ограничения будут сниматься постепенно, шаг за шагом, а шаг - это, скорее всего, неделя уточнил Боровков.

Когда коэффициент распространения коронавирусной инфекции будет на уровне меньше единицы, тогда можно снимать ограничения. Этот показатель иллюстрирует, сколько людей может заразить один активный больной. Сейчас в Петербурге по этому показателю волнообразная кривая.

Мы разрабатываем алгоритм поэтапного выхода из эпидемии, подчеркну, это можно делать лишь тогда, когда мы находимся устойчиво на нисходящей ветке эпидемиологической кривой. Будет алгоритм - например, при запуске сферы услуг и торговли непродовольственными товарами нужно будет следить за тем, чтобы не возросла интенсификация общения людей, соблюдались бы масочный режим и социальная дистанция между людьми более 2 метров. Например, частные магазины, кафе - скорее всего, в них придут те, кто живет рядом, им не нужно будет пользоваться общественным транспортом, где более высокая плотность людей и, соответственно, более высокий риск заражения пояснил руководитель рабочей группы.

Ранее мы писали, что в Петербурге подтвердили 20 смертей от коронавируса.

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