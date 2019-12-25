В Петербурге подтвердили 20 смертей от коронавируса

У пациентов был ряд хронических заболеваний.

В Петербурге подтвердили еще 20 смертельных случаев от коронавируса. Заболевшие скончались в апреле и начале мая.

Известно, что среди них было девять женщин в возрасте от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет. К смерти привела двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями: гипертонической болезнью, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов и кардиосклерозом.

Информация о росте числа умерших связана с тем, что Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, увеличила интенсивность своей работы. Комитет по здравоохранению принял целый ряд мер для того, чтобы необходимые документы вместе с информацией о смертельных случаях поступали максимально быстро.

Так, 23 мая во время одного заседания было рассмотрено 36 летальных исходов среди пациентов, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев в три раза. Основной причиной смерти у двадцати из умерших был признан коронавирус нового типа.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге на прощание с умершими отведут десять минут.

Фото: Piter.tv