Так называемую церемонию прощания с солью проведут на территории Рощинской автоколонны.

В четверг, 16 апреля, стало известно, что за прошедшую зиму в Петербурге использовали 13 тысяч тонн соли. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы.

В ведомстве отметили, что вся нереализованная соль будет храниться в распоряжении города на территории дорожных предприятий. Отмечается, что из-за бесснежной зимы в Северной столице осталось в запасе осталось 87 тысяч тонн соли.

Известно, что церемонию прощания с солью проведут на территории Рощинской автоколонны.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг в Петербурге пройдут мокрый снег и дождь.

Фото:Piter.TV