В четверг в Петербурге пройдут мокрый снег и дождь

На дорогах города возможно образование гололедицы.

В четверг, 16 апреля, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

Утром и днем в городе на Неве пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 2-4 м/с. Температура воздуха составит плюс 4-6 градусов. Утром на дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет в течение дня повышаться.

Ранее мы писали, что теплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса.

Фото: pixabay.com