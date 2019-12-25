За неделю с улиц и дорог Петербурга вывезли 1,4 тыс. кубометров мусора

Для влажной уборки городских дорог и улиц было использовано около 48 тыс. кубометров воды.

За прошедшую неделю, с 26 июля по 1 августа, с улиц и дорог Петербурга вывезли 1,4 тыс. кубометров мусора и почти 1,7 тыс. тонн смёта. Днём в уборке принимали участие более 840 дворников и почти 460 единиц спецтехники, ночью – 200 дворников и свыше 400 спецмашин. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству 2 августа.

На прошлой неделе ежедневно парки и скверы приводили в порядок 215 единиц техники и 720 специалистов. Для полива зеленых насаждений работники использовали более 6 тыс. кубометров воды.

В понедельник, 2 августа, убирают и моют городские улицы 508 единиц техники и 887 сотрудников дорожных организаций. Сады и парки приводят в порядок 286 машин и 915 специалистов садово-парковых хозяйств.

Ранее мы писали, что петербургские дорожные службы борются с лимонадом, пивом и мороженым на тротуарах.

Фото: Piter.tv