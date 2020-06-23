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Петербургские дорожные службы борются с лимонадом, пивом и мороженым на тротуарах
Сегодня, 19:14
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Петербургские дорожные службы борются с лимонадом, пивом и мороженым на тротуарах

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Также дорожники привели в порядок урны.

Петербургские дорожные службы борются с лимонадом, пивом и мороженым на тротуарах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Во вторник, 27 июля, специалисты убирали липкие пятна от мороженого, пива и лимонада с тротуара на Чкаловском проспекте Петроградской стороны. Также дорожники привели в порядок урны. 

В связи с жаркой погодой председатель комитета Сергей Малинин поручил дорожным предприятиям уделить особое внимание чистоте урн и асфальту под ними. С 22 по 25 июля специалисты привели в порядок более 5 тыс. городских урн. После чего дорожники помыли шампунем и асфальт под ними. 

Ранее стало известно, что с дорог за неделю было собрано и вывезено 1,4 тысячи кубометров мусора и почти 1,7 тысячи тонн смёта. Для мытья проезжей части и тротуаров было использовано 49,3 тысячи кубометров воды и 320 литров шампуня.

Фото: Piter.tv

Теги: дорожные службы, тротуары, уборка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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