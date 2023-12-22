В Ленобласти начинается сезон субботников

Самый большой – всероссийский – состоится 27 апреля.

В Ленинградской области начинается сезон субботников. Предложить свой субботник в любом населенном пункте или присоединиться к существующему можно на интерактивной карте. Масштабная уборка начнется 15 апреля, сообщили в региональной администрации.

Субботники по традиции пройдут в два этапа. С 15 апреля до 8 мая состоится экологическая уборка во дворах и на общественных территориях, в парках и на набережных. С 29 апреля до 8 мая предстоит привести в порядок памятные места: мемориалы, братские захоронения, памятники. Уже заявлено 2261 место проведения субботников. Самый большой – всероссийский – состоится 27 апреля. Организатор проведения субботников в регионе – комитет по ЖКХ. Содействие в обеспечении необходимым инвентарем – мешками, граблями, перчатками и прочими нужными вещами – оказывают органы местного самоуправления.

Во время проведения субботников планируется убрать территории, провести санитарную обрезку деревьев и кустов и высадить саженцы, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы.

Фото: администрация Ленобласти