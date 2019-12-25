В Петербурге за неделю с дорог убрали 1,4 тысячи кубометров мусора

На прошлой неделе, с 19 по 25 июля, ежедневно на уборку выходило днем около 480 единиц техники и 850 работников, ночью – более 400 машин и более 200 человек.

В понедельник улицы Петербурга чистят и моют 495 единиц техники и 890 работников ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 272 машины и 894 специалиста садово-парковых хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе, с 19 по 25 июля, ежедневно на уборку выходило днем около 480 единиц техники и 850 работников, ночью – более 400 машин и более 200 человек. С дорог за неделю было собрано и вывезено 1,4 тысячи кубометров мусора и почти 1,7 тысячи тонн смёта. Для мытья проезжей части и тротуаров было использовано 49,3 тысячи кубометров воды и 320 литров шампуня.

За садами, парками и скверами ухаживали в среднем около 220 машин и 720 специалистов

За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме.

Фото: Piter.tv