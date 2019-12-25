ГАТИ наказала организации на общую сумму в 12 млн за самовольные работы и плохое благоустройство территорий

Инспекция проводит рейды регулярно.

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафов на почти 12 млн рублей за невосстановление благоустройства, самовольное размещение ограждений и другие нарушения. Об этом сообщила пресс-служба.

Самый крупный штраф в 1,1 млн рублей получило ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России. Оно не исполнило свои обязанности по ремонту, очистке, промывке фасадов зданий на Подъездном переулке. По этой же причине оштрафовали ООО "Парус", "Горэлектротранс". ООО "Арена" самовольно разместила временные ограждения, бытовки и строительные материалы на Хасанской улице, а "Ленсвет" нарушил сроки производства работ.

За прошлую неделю общая сумма штрафов составила 15 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ