За неделю ГАТИ оштрафовала почти два десятка организаций на 15 млн рублей

Наказывались грязные фасады, неубранные территории, затянутые работы.

За минувшую неделю Государственная административно-техническая инспекция оштрафовала 19 организаций и предприятий за грязные фасады нежилых зданий, неубранные территории и несоблюденные сроки производства работ. Как сообщили в пресс-службе ГАТИ 18 ноября, общая сумма штрафов составила 15 млн 60 тысяч рублей.

За нарушение правил благоустройства при производстве работ ГАТИ крупно оштрафовала "Водоканал", АО "АБЗ Дорстрой", АО "ЛЭСР". В основном, компании забывали ограждать зону работ и устанавливать информационный щит, складировали стройматериалы в ненадлежащем месте.

Разрисованные граффити фасады, грязь и отсутствие ремонта обернулись штрафами для ОАО "Совет по туризму и экскурсиям СПб", "Ленэнерго", который не следил за своими зданиями сразу по семи адресам, ООО "ЖКС № 3 Красногвардейского района", ГБУ СШ Красногвардейского района, ООО "Крас" , ООО "Тонус", ООО "Агроторг", ООО "Актив Девелоп", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал".

За грязные неубранные территории, а также самовольное размещение ограждений, шлагбаумов, постов охраны, стоянок ГАТИ наказала АО "Финансово-строительная группа "Воин", ООО "Перекресток-2000", ООО "ЖКС № 3 Кировского района", АО "Калининское СПХ", ООО "КАМРЕО".

Ранее мы писали, что Госжилинспекция оштрафовала УК Петербурга на 1 млн рублей.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"