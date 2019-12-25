Госжилинспекция оштрафовала УК Петербурга на 1 млн рублей

Меньше всего нарушений было обнаружено в Петроградском, Приморском и Петродворцовом районах.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что сотрудники Госжилинспекции проверили придомую уборку в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Проверка прошла у 2,5 тыс. многоквартирных домов. Нарушения обнаружили в 515 домах. Отмечается, что по итогу проверки были выписаны семь штрафов на общую сумму 1,15 млн рублей.

Известно, что меньше всего нарушений зафиксировали в Петроградском, Приморском и Петродворцовом районах.

Ранее мы сообщали о том, что у памятника Достоевскому в Петербурге зажгли два отреставрированных декоративных фонаря.

Фото:Piter.TV