За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 6 млн. рублей

Так, 11 организаций Петербурга были оштрафованы.

За прошедшую неделю государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выписала штрафов на 6 миллионов 270 тысяч рублей за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ в четверг, 10 июня.

За нарушения правил благоустройства при производственных работах получили штрафы следующие организации:

ООО "Сибиз" оштрафована на 600 тыс. рублей за размещение временного ограждения после окончания срока действия ордеров ГАТИ, а также за отсутствие информационного щита.

ПАО "Россети Ленэнерго" оштрафовано на 500 тыс. рублей за плановые работы по присоединению к электрическим сетям под видом аварийных, невыполнение обязанностей, отсутствие ограждения при производственных работах и информационного щита. Также ГАТИ оштрафовала организацию ещё на 500 тыс. рублей за необеспечение безопасного прохода пешеходов, производство земляных работ по прокладке электрокабеля без ордера ГАТИ, а также за отсутствие ограждения и информационного щита.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ГАТИ оштрафовала на 890 тыс. рублей за неисполнение обязанностей, отсутствие информационного щита и ограждения, а также за самовольное производство земляных работ.

ООО "МТЭР Санкт-Петербург" оштрафована на 200 тыс. рублей за невосстановление благоустройства в сроки действия ордера ГАТИ.

ООО "Азимут" оштрафована на 180 тыс. рублей за установку временного ограждения после окончания срока действия ордера ГАТИ, а также за плохое содержание этих же ограждений.

ООО "Инженерная компания" оштрафована на 100 тыс. рублей за отсутствие ограждения при работах, а также за ненадлежащее содержание производственного участка.

Кроме того, ГАТИ оштрафовала несколько организаций за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий в надлежащем состоянии. В их число вошли: ООО "Гранд-Отель Октябрьская" (760 тыс. рублей), ООО "Бета Эстейт" (50 тыс. рублей), ООО "Агроторг" (40 тыс. рублей), АО "Рыбообрабатывающий комбинат № 3" (50 тыс. рублей) и ООО "Торгавто-Плюс" (30 тыс. рублей).

Также ГАТИ оштрафовала несколько организаций за ненадлежащее содержание территорий. В их число вошли: ООО "Либхерр-Русланд" (100 тыс. рублей) и АО "Почта России" (100 тыс. рублей).

Ранее мы писали, что ГАТИ отследила содержание петербургских крыш и городских территорий с помощью квадрокоптера.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга; Piter.tv