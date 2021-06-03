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ГАТИ отследила содержание петербургских крыш и городских территорий с помощью квадрокоптера

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В отношении владельцев зданий возбуждены дела об административных правонарушениях.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) продолжает отслеживать содержание крыш нежилых зданий, а также городские территории с помощью квадрокоптера. Об этом рассказал начальник инспекции Олег Зотов на своей странице в социальной сети ВКонтакте вечером 3 июня.

Так, на крыше дома №32/2 литера А по улице Кораблестроителей ГАТИ заметила самовольно установленное оборудование. А на территории "Северное полукольцо – улица Салова" литера С инспекция обнаружила неприглядную ржавую крышу. Зотов отметил, что ГАТИ была приятно удивлена состоянием крыши дома №28 по Железнодорожному проспекту. Он добавил, что фасадам всех зданий требуется ремонт. 

В отношении владельцев зданий возбуждены дела об административных правонарушениях,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ГАТИ предупредила петербуржцев  о планируемых ограничениях на дорогах.

Видео: ВКонтакте / Олег Зотов

Теги: гати, городские территории, квадрокоптеры, крыши
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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