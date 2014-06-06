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Петербуржцев предупредили о планируемых ограничениях на дорогах
Сегодня, 15:29
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Петербуржцев предупредили о планируемых ограничениях на дорогах

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Временно ограничат движение транспортных средств в Центральном, Пушкинском и Выборгском районах города.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предупредила петербуржцев о планируемых ограничениях на дорогах города. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Так, с 4 июня этого года по 15 мая 2022 года в связи с реставрационными работами "Дома с часовней Божьей Матери Коневской" будет ограничено движение транспортных средств по Загородному проспекту от Щербакова переулка до улицы Ломоносова.  

Также с 7 по 27 июня в связи с производственными работами по устройству парковки будет ограничено транспортное движение по Домостроительной улице от 6-го Верхнего переулка до проспекта Культуры. 

Кроме того, с 7 июня по 7 августа будет ограничено движение транспортных средств в городе Пушкин по Кузьминскому шоссе от Волхонского шоссе до Петербургского шоссе. Ограничения связаны с ремонтными работами проезжей части. 

С подробной информацией об ограничениях на дорогах можно ознакомиться на сайте ГАТИ. 

Ранее мы писали, что из-за "Алых парусов" в центре Петербурга временно ограничат движение.

Фото: pixabay.com


 

Теги: гати, дороги, ограничения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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