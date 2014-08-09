Из-за "Алых парусов" в центре Петербурга временно ограничат движение

Ограничения будут действовать почти весь июнь.

Во время подготовки к празднику выпускников "Алые паруса" в центре Петербурга временно ограничат движение. Первые ограничения вступят в силу в полночь 4 июня и будут действовать почти весь июнь. Об этом говорится в проекте распоряжения городского Комитета по транспорту.

Так, с ночи 4 июня до 23 часов 28 июня машины не смогут проехать по Биржевой площади от Дворцового моста к Биржевому. Проезд по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади будет закрыт:

- с 23:20 7 июня до 01:10 8 июня;

- с 23:20 8 июня до 01:10 9 июня;

- с 23:20 12 июня до 02:30 13 июня;

- с 23:20 24 июня до 01:10 25 июня;

- с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня.

Также движение частично ограничат на Ремесленной улице, Кронверкском мосту и Кронверкской набережной, на Биржевом проезде и набережной Макарова. Со всем списком ограничений можно ознакомиться на сайте профильного комитета.

Ранее мы писали, что улицу Восстания в Кронштадте перекроют на два дня из-за дорожных работ.

Фото: pixabay.com