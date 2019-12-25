Улицу Восстания в Кронштадте перекроют на два дня из-за дорожных работ

Ограничения изменят маршруты автобусов №2Кр, 3Кр, 2Л и 175.

3 и 4 июня из-за дорожных работ будет перекрыта улица Восстания в Кронштадте. Транспорт не сможет проехать на участке от улиц Зосимова до Рошаля. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В эти дни изменятся маршруты автобусов №2Кр, 3Кр, 2Л и 175. Автобусы № 2Кр и 3Кр будут следовать от "Ленинградской пристани" к проспекту Ленина и до Владимирской улицы. Обратно – по Гражданской улице, Зосимова, Кронштадтскому шоссе и далее по открытым дорогам.

Автобусы № 2Л, 175 проследуют от конечной станции под названием "Гражданская улица" по проспекту Ленина, Владимирской улице, Зосимова, Кронштадтскому шоссе, а далее до станции "Ломоносов, вокзал".

Ранее мы писали, что с 1 июня из Петербурга в Красное село начали ходить дополнительные электрички.

Фото: Piter.TV