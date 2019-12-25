С 1 июня из Петербурга в Красное село начали ходить дополнительные электрички

Два рейса запустили в утреннее время, еще два – в вечернее.

С 1 июня из Петербурга в Красное село начали ходить дополнительные пригородные поезда. Всего запустили четыре рейса – два в утренние и два в вечерние часы. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Так, с Балтийского вокзала в Красное село теперь можно будет уехать ежедневно в 7:10 и 18:35. До Петербурга можно добраться на электричке в 8:09 и 19:44. Весь путь займет 35 минут.

Ранее мы писали, что из Петербурга на Валаам теперь можно добраться с помощью "Метеора".

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