ГАТИ выдала ордер на реставрацию "Дома с часовней Божьей Матери Коневской"

Работы пройдут в период с 4 июня этого года по 15 мая следующего года.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешительную документацию на реставрацию объекта культурного наследия "Дом с часовней Божьей Матери Коневской". Об этом в среду, 2 июня, сообщил начальник ГАТИ Олег Зотов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Таким образом, ГАТИ выдала ордер на установку комбинированных лесов, пешеходной галереи, а также на размещение временных зданий и сооружений при производственных работах ООО "Реставрационная Компания "Закомара" на объекте культурного наследия.

Работы пройдут в период с 4 июня этого года по 15 мая следующего года. Кроме того, в период реставрации будет ограничено движение транспортных средств по Загородному проспекту от Щербакова переулка до улицы Ломоносова.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала ордер на реставрацию Мастерового двора.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов