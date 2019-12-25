За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 4,5 миллионов рублей

Одна из компаний должна заплатить 550 тысяч рублей за неосуществление обязанностей по ремонту фасадов здания.

За прошедшую неделю за нарушение Правил благоустройства ГАТИ начислила штрафов на сумму 4 миллиона 720 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

Крупные штрафы назначены организациям за самовольное производство работ, нарушение культуры производства работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

ООО "Спецстрой" назначен штраф в 340 тысяч рублей за производство работ после истечения срока действия ордера в квартале, ограниченном ул. Шотмана, ул. Дыбенко, пр. Большевиков, Искровским пр.

ПАО "Россети Ленэнерго" получили штраф в 240 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по обеспечению устранения просадок и трещин асфальтобетонного покрытия тротуара по нескольким адресам.

ООО "Инженерная Компания" должна заплатить штраф в 200 тысяч рублей за необеспечение безопасного прохода пешеходов, отсутствие ограждения зоны производства работ в Шушарах.

АО "РЖДстрой" за производство работ после окончания срока действия ордера ГАТИ по адресу: Заневский пр., д. 73 назначен административный штраф в размере 120 тысяч рублей.

ООО "СПб-Инвест" за неосуществление обязанностей по ремонту фасадов здания по адресу: 8-я линия В.О. назначен административный штраф на сумму 550 тысяч рублей.

Со всеми административными штрафами можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Ранее в Приморском районе ГАТИ выявила 30 нарушений правил парковки во дворах.

Фото: ГАТИ