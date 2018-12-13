  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За прошедшую неделю 393 петербуржцев покусали клещи 
14 мая, 21:49
685
IRINA_CHALKINA

За прошедшую неделю 393 петербуржцев покусали клещи 

0 0

Неделей ранее был зафиксирован 241 случай нападения клещей.

За прошедшую неделю, в Боткинскую больницу обратились 393 петербуржцев, которых  покусали клещи. Об этом сообщается на сайте больницы.

Известно, что одно насекомое оказалось переносчиком энцефалита, а 84 — боррелиоза.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской Области, обращаем Ваше внимание на то, что в связи с потеплением, активизировались клещи — переносчики вируса клещевого энцефалита и возбудителя болезни Лайма (клещевого боррелиоза, Лайм-боррелиоза)

сказано на сайте учреждения

Медики также отметили, что неделей ранее был зафиксирован 241 случай нападения клещей. 

В данный момент количество пострадавших неуклонно растет. Всего за сезон за помощью к врачам обратились 837 пострадавших, из них 16 клещей оказались энцефалитными. 

Ранее мы сообщали о том, что Омбудсмен предложила в школах мониторить соцсети учеников

Фото:pixabay

Теги: боткинская больница, здоровье, клещи, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии