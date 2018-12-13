За прошедшую неделю 393 петербуржцев покусали клещи 

Неделей ранее был зафиксирован 241 случай нападения клещей.

За прошедшую неделю, в Боткинскую больницу обратились 393 петербуржцев, которых покусали клещи. Об этом сообщается на сайте больницы.

Известно, что одно насекомое оказалось переносчиком энцефалита, а 84 — боррелиоза.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской Области, обращаем Ваше внимание на то, что в связи с потеплением, активизировались клещи — переносчики вируса клещевого энцефалита и возбудителя болезни Лайма (клещевого боррелиоза, Лайм-боррелиоза) сказано на сайте учреждения

Медики также отметили, что неделей ранее был зафиксирован 241 случай нападения клещей.

В данный момент количество пострадавших неуклонно растет. Всего за сезон за помощью к врачам обратились 837 пострадавших, из них 16 клещей оказались энцефалитными.

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